Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
В наличии
Код товара: 747685
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
700 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х3
Вес, г.
490
Описание товара Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм
Навесной замок Matrix 91803 шириной 70 мм, с хромированным покрытием, используется для запирания дверей в помещениях с целью защиты собственности. Его можно повесить на дверь склада, гаража, подвала и т.д. Замок навесного типа легко устанавливается с помощью специальных проушин.
Преимущества
- Прочность и взломостойкость — секретный механизм, корпус и дужка выполнены из стали.
- Защита от коррозии — хромовое покрытие предохраняет корпус и дужку от воздействия влаги, что позволяет использовать замок на улице.
- Запасные ключи — в комплекте 4 шт. на случай утери или использования замка несколькими людьми.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
12
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Навесной замок Matrix 91803 шириной 70 мм, с хромированным покрытием, используется для запирания дверей в помещениях с целью защиты собственности. Его можно повесить на дверь склада, гаража, подвала и т.д. Замок навесного типа легко устанавливается с помощью специальных проушин.
Преимущества
- Прочность и взломостойкость — секретный механизм, корпус и дужка выполнены из стали.
- Защита от коррозии — хромовое покрытие предохраняет корпус и дужку от воздействия влаги, что позволяет использовать замок на улице.
- Запасные ключи — в комплекте 4 шт. на случай утери или использования замка несколькими людьми.
Замок навесной Matrix 91803, хромированное покрытие 70 мм - купить по цене 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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