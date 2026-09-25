Замок накладной СИБРТЕХ 91671, ЗН-5, цилиндровый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Тип ключа
английский
Длина замка, мм
99
Комплектация
Замок врезной - 1 штКлючи - 3 штКольцо - 1 штКлючевина внутренняя - 1 штКлючевина наружная - 1 штПланка запорная - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
В наличии
Код товара: 747679
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1 010 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Тип ключа
английский
Длина замка, мм
99
Комплектация
Замок врезной - 1 штКлючи - 3 штКольцо - 1 штКлючевина внутренняя - 1 штКлючевина наружная - 1 штПланка запорная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х10
Вес, г.
540
Описание товара Замок накладной СИБРТЕХ 91671, ЗН-5, цилиндровый
Цилиндровый накладной замок Сибртех ЗН-5 91671 предназначен для запирания дверей изнутри. Цилиндровый механизм обеспечивает надежность и долговечность изделия. Замок монтируется на дверные полотна толщиной 40-55 мм, подойдет для установки в квартире, комнате или на даче.
Преимущества
- Универсальность — замок подходит как для левых, так и для правых дверей.
- Надежная защита от взлома — встроенный предохранитель блокирует открывание двери ключом снаружи, замку присвоен 3 класс секретности.
- Продуманная комплектация — замок поставляется с 4 ключами, которые пригодятся на случай утери или для использования несколькими людьми.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Тип ключа
английский
Длина замка, мм
99
Комплектация
Замок врезной - 1 штКлючи - 3 штКольцо - 1 штКлючевина внутренняя - 1 штКлючевина наружная - 1 штПланка запорная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Цилиндровый накладной замок Сибртех ЗН-5 91671 предназначен для запирания дверей изнутри. Цилиндровый механизм обеспечивает надежность и долговечность изделия. Замок монтируется на дверные полотна толщиной 40-55 мм, подойдет для установки в квартире, комнате или на даче.
Преимущества
- Универсальность — замок подходит как для левых, так и для правых дверей.
- Надежная защита от взлома — встроенный предохранитель блокирует открывание двери ключом снаружи, замку присвоен 3 класс секретности.
- Продуманная комплектация — замок поставляется с 4 ключами, которые пригодятся на случай утери или для использования несколькими людьми.
Замок накладной СИБРТЕХ 91671, ЗН-5, цилиндровый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1010 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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