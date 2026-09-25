Замок навесной Matrix 91811, 65 мм, удлиненная дужка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
цинк
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
11
Длина замка, мм
141
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747691
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
цинк
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
11
Длина замка, мм
141
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х3
Вес, г.
670
Описание товара Замок навесной Matrix 91811, 65 мм, удлиненная дужка
Навесной замок Matrix 91811 шириной 65 мм, с удлиненной дужкой, вешается на дверь для защиты от несанкционированного проникновения. Пригодится для запирания дверей гаража, подсобки и других помещений. Отличается повышенной взломостойкостью, т.к. дужку диаметром 11 мм сложно перекусить или сорвать.
Преимущества
- Прочность и долговечность — дужка и корпус выполнены из стали, а секретный механизм — из латуни.
- Защита от разрушения — хромированная дужка и оцинкованный корпус не подвержены образованию коррозии.
- Автоматическое запирание — дужку быстро защелкивается без использования ключа.
- Комплект из 3 ключей — не нужно делать дубликаты на случай утери.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Покрытие
цинк
Тип ключа
английский
Диаметр дужки, мм
11
Длина замка, мм
141
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 шт
Страна производитель
Китай
Навесной замок Matrix 91811 шириной 65 мм, с удлиненной дужкой, вешается на дверь для защиты от несанкционированного проникновения. Пригодится для запирания дверей гаража, подсобки и других помещений. Отличается повышенной взломостойкостью, т.к. дужку диаметром 11 мм сложно перекусить или сорвать.
Преимущества
- Прочность и долговечность — дужка и корпус выполнены из стали, а секретный механизм — из латуни.
- Защита от разрушения — хромированная дужка и оцинкованный корпус не подвержены образованию коррозии.
- Автоматическое запирание — дужку быстро защелкивается без использования ключа.
- Комплект из 3 ключей — не нужно делать дубликаты на случай утери.
Замок навесной Matrix 91811, 65 мм, удлиненная дужка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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