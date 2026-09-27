Замок навесной всепогодный усиленный Matrix 91812, 50 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
углеродистая сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
9
Длина замка, мм
69
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
В наличии
Код товара: 747692
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
850 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
9
Длина замка, мм
69
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х3
Вес, г.
270
Описание товара Замок навесной всепогодный усиленный Matrix 91812, 50 мм
Навесной усиленный всепогодный замок Matrix 91812 шириной 50 мм позволяет закрывать двери помещений для предотвращения взлома и несанкционированного проникновения. Замок можно использовать в любых погодных условиях, т.к. он закрыт пластиковым кожухом, а специальная шторка не допускает попадания влаги на личинку.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус и дужка изготовлены из стали.
- Взломостойкость — дужка утоплена в корпус, а секретный механизм выполнен из прочной латуни.
- Защита от разрушения — дужка хромирована для предотвращения коррозии.
- 4 ключа в комплекте — можно предоставить доступ в помещение нескольким людям или обеспечить запас на случай утери.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
MATRIX
Материал корпуса
углеродистая сталь
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
9
Длина замка, мм
69
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 4 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Навесной усиленный всепогодный замок Matrix 91812 шириной 50 мм позволяет закрывать двери помещений для предотвращения взлома и несанкционированного проникновения. Замок можно использовать в любых погодных условиях, т.к. он закрыт пластиковым кожухом, а специальная шторка не допускает попадания влаги на личинку.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус и дужка изготовлены из стали.
- Взломостойкость — дужка утоплена в корпус, а секретный механизм выполнен из прочной латуни.
- Защита от разрушения — дужка хромирована для предотвращения коррозии.
- 4 ключа в комплекте — можно предоставить доступ в помещение нескольким людям или обеспечить запас на случай утери.
Замок навесной всепогодный усиленный Matrix 91812, 50 мм - по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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