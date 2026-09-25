Замок навесной СИБРТЕХ 91609, ЗН2-3, 90 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
13
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
В наличии
Код товара: 747669
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650 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
13
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
810
Описание товара Замок навесной СИБРТЕХ 91609, ЗН2-3, 90 мм
Навесной замок Сибртех ЗН2-3 91609 шириной 90 мм предназначен для защиты помещений от несанкционированного доступа. Запирающий палец толщиной 13 мм наполовину скрыт в корпусе, поэтому замок устойчив к механическому взлому. Он подойдет для установки на калитку, дверь гаража, сарая, склада или жилого помещения.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — корпус изготовлен из чугуна, а дужка — из стали.
- Надежная защита — запорный механизм финского типа устойчив к вскрытию отмычкой.
- Удобная комплектация — замок поставляется с 3 ключами, поэтому доступ в помещение будет сразу у нескольких людей.
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
чугун
Тип ключа
финский
Диаметр дужки, мм
13
Комплектация
Замок - 1 штКлюч - 3 штКольцо для ключей - 1 штПаспорт - 1 шт
Страна производитель
Китай
Навесной замок Сибртех ЗН2-3 91609 шириной 90 мм предназначен для защиты помещений от несанкционированного доступа. Запирающий палец толщиной 13 мм наполовину скрыт в корпусе, поэтому замок устойчив к механическому взлому. Он подойдет для установки на калитку, дверь гаража, сарая, склада или жилого помещения.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — корпус изготовлен из чугуна, а дужка — из стали.
- Надежная защита — запорный механизм финского типа устойчив к вскрытию отмычкой.
- Удобная комплектация — замок поставляется с 3 ключами, поэтому доступ в помещение будет сразу у нескольких людей.
Замок навесной СИБРТЕХ 91609, ЗН2-3, 90 мм - этот товар вы можете купить по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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