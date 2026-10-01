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Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный купить с доставкой в Москве
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Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный

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Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 1
Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 2
Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 3
Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 4
Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 5
Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 6
Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 7
Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 8
Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
Держатель поясной - 1 шт
Материал
полиэстер
  • Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 1
  • Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 2
  • Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 3
  • Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 4
  • Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 5
  • Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 6
  • Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 7
  • Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 8
  • Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747604
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Держатель поясной - 1 шт
Материал
полиэстер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х11
Вес, г.
130

Описание товара Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный

Шарнирный поясной держатель молотка Matrix 90244 будет полезен частным мастерам и профессионалам. Его можно закрепить на поясе и носить с собой, а руки при этом остаются свободными, что особенно актуально при выполнении работ на высоте.

Преимущества

  • Высокий ресурс держателя обеспечивает синтетический материал «оксфорд» с повышенной стойкостью к износу.
  • Антикоррозийное покрытие защищает металлический держатель от образования ржавчины.
  • Дополнительный карман позволяет хранить не только молоток, но и другие инструменты или оснастку.



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Отзывы о товаре Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Держатель поясной - 1 шт
Материал
полиэстер
Страна производитель
Китай
Описание

Шарнирный поясной держатель молотка Matrix 90244 будет полезен частным мастерам и профессионалам. Его можно закрепить на поясе и носить с собой, а руки при этом остаются свободными, что особенно актуально при выполнении работ на высоте.

Преимущества

  • Высокий ресурс держателя обеспечивает синтетический материал «оксфорд» с повышенной стойкостью к износу.
  • Антикоррозийное покрытие защищает металлический держатель от образования ржавчины.
  • Дополнительный карман позволяет хранить не только молоток, но и другие инструменты или оснастку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель молотка поясной Matrix 90244, шарнирный - стоимость товара 470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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