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Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике купить с доставкой в Москве
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Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике

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Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике - фото 1
Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике - фото 2
Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике - фото 3
Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
1
Площадь полива
72
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике - фото 1
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике - фото 2
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике - фото 3
  • Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745280
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
1
Площадь полива
72
Форма участка полива
круг
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Ширина, см
9
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х9х4
Вес, г.
60

Описание товара Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике

Распылитель-дождеватель PALISAD используется для орошения земельных участков. Прочный колышек обеспечивает простоту и удобство фиксации распылителя на неровной поверхности. Разбрызгиватель обеспечивает равномерный полив вокруг него. Имеет штуцерную посадку 1/2". Инструмент выполнен из ударопрочной пластмассы, что увеличивает срок его службы.

Отзывы о товаре Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
дождеватель
Материал
пластик
Тип фитинга
штуцер
Рассеиватель
есть
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
1
Площадь полива
72
Форма участка полива
круг
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Ширина, см
9
Развернуть
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
Распылитель-дождеватель PALISAD используется для орошения земельных участков. Прочный колышек обеспечивает простоту и удобство фиксации распылителя на неровной поверхности. Разбрызгиватель обеспечивает равномерный полив вокруг него. Имеет штуцерную посадку 1/2". Инструмент выполнен из ударопрочной пластмассы, что увеличивает срок его службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель-дождеватель PALISAD 654728, на пике - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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