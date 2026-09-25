Муфта ремонтная PALISAD 65889, 3/4", двухкомпонентная, LUXE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
пластик
Тип фитинга
муфта переходная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 745104
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
муфта
Материал
пластик
Тип фитинга
муфта переходная
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
12.5
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
50
Описание товара Муфта ремонтная PALISAD 65889, 3/4", двухкомпонентная, LUXE
Ремонтная муфта Palisad Luxe в двухкомпонентном корпусе позволяет соединить шланги диаметром 3/4". Благодаря ей можно отремонтировать поврежденный шланг, а не приобретать новый. Также с помощью муфты можно удлинить поливочную линию.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
муфта
Материал
пластик
Тип фитинга
муфта переходная
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
12.5
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Ремонтная муфта Palisad Luxe в двухкомпонентном корпусе позволяет соединить шланги диаметром 3/4". Благодаря ей можно отремонтировать поврежденный шланг, а не приобретать новый. Также с помощью муфты можно удлинить поливочную линию.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Муфта ремонтная PALISAD 65889, 3/4", двухкомпонентная, LUXE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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