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Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1", пластмассовая купить с доставкой в Москве
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Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1", пластмассовая

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Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1&quot;, пластмассовая - фото 1
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1&quot;, пластмассовая - фото 2
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1&quot;, пластмассовая - фото 3
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1&quot;, пластмассовая - фото 4
Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1&quot;, пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Тип фитинга
муфта переходная
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1&quot;, пластмассовая - фото 1
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1&quot;, пластмассовая - фото 2
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1&quot;, пластмассовая - фото 3
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1&quot;, пластмассовая - фото 4
  • Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1&quot;, пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745121
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1", пластмассовая
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
муфта
Материал
пластик
Тип фитинга
муфта переходная
Диаметр подключения
1 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
1 дюйм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х5
Вес, г.
60

Описание товара Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1", пластмассовая

Ремонтная муфта Palisad 66433 позволяет соединить шланги диаметром 1 дюйм. Благодаря ей не нужно приобретать новый шланг, а можно отремонтировать деформированный. Также с ее помощью можно удлинить поливочную линию.

Преимущества

  • Корпус из АБС-пластика отличается прочностью и надежностью.
  • Для монтажа/демонтажа муфты не требуется специальный инструмент.
  • Муфта продается в подвесной карте, поэтому ее можно размещать на стенде.

Отзывы о товаре Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1", пластмассовая




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
муфта
Материал
пластик
Тип фитинга
муфта переходная
Диаметр подключения
1 дюйм, 3/4 дюйм
Диаметр шланга
1 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание

Ремонтная муфта Palisad 66433 позволяет соединить шланги диаметром 1 дюйм. Благодаря ей не нужно приобретать новый шланг, а можно отремонтировать деформированный. Также с ее помощью можно удлинить поливочную линию.

Преимущества

  • Корпус из АБС-пластика отличается прочностью и надежностью.
  • Для монтажа/демонтажа муфты не требуется специальный инструмент.
  • Муфта продается в подвесной карте, поэтому ее можно размещать на стенде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Муфта ремонтная для шланга PALISAD 66433, 1", пластмассовая - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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