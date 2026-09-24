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GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) купить с доставкой в Москве
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GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225)

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GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 1
GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 2
GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 3
GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 4
GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 5
GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 6
GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 7
GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
  • GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 1
  • GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 2
  • GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 3
  • GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 4
  • GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 5
  • GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 6
  • GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 7
  • GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706599
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225)
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
56

Описание товара GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225)

Соединитель универсальный быстросъёмный PROLine TU 1/2-3/4 Grinda 8-426225_z02 имеет трехсторонний зажимной механизм, который обеспечивает мгновенное и надежное соединение шланга диаметром 1/2” или 3/4” с поливочной насадкой, адаптером, переходником или тройником. Уплотнительные кольца устойчивы к температурным и химическим воздействиям, благодаря тому, что изготовлены из резины повышенной эластичности. Производится из легкого ударопрочного пластика.

Отзывы о товаре GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Страна производитель
Китай
Описание
Соединитель универсальный быстросъёмный PROLine TU 1/2-3/4 Grinda 8-426225_z02 имеет трехсторонний зажимной механизм, который обеспечивает мгновенное и надежное соединение шланга диаметром 1/2” или 3/4” с поливочной насадкой, адаптером, переходником или тройником. Уплотнительные кольца устойчивы к температурным и химическим воздействиям, благодаря тому, что изготовлены из резины повышенной эластичности. Производится из легкого ударопрочного пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


GRINDA TU, 1/2? - 3/4?, пластиковый с TPR, универсальный, для шланга, быстросъемный (8-426225) - стоимость товара 260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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