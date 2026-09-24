GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 706566
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270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х4
Вес, г.
50
Описание товара GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный
Соединитель универсальный, быстросъёмный с автостопом TU-A 1/2-3/4 Grinda 8-426227_z02 имеет трехсторонний зажимной механизм, который обеспечивает мгновенное и надежное соединение шланга диаметром 1/2” или 3/4” с поливочной насадкой, адаптером, переходником или тройником. Уплотнительные кольца устойчивы к температурным и химическим воздействиям, благодаря тому, что изготовлены из резины повышенной эластичности. Производится из легкого ударопрочного пластика.
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Соединитель универсальный, быстросъёмный с автостопом TU-A 1/2-3/4 Grinda 8-426227_z02 имеет трехсторонний зажимной механизм, который обеспечивает мгновенное и надежное соединение шланга диаметром 1/2” или 3/4” с поливочной насадкой, адаптером, переходником или тройником. Уплотнительные кольца устойчивы к температурным и химическим воздействиям, благодаря тому, что изготовлены из резины повышенной эластичности. Производится из легкого ударопрочного пластика.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
GRINDA TU-A, 1/2? - 3/4?, быстросъемный, с автостопом, пластиковый с TPR, для шланга, универсальный - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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