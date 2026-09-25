Отвертка DENZEL 121807, PH2х150 мм, S2, 3к рукоятка
Оригинальный товар
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Характеристики
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
PH2
Комплектация
Отвертка РН2 х 150 мм - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 744485
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Характеристики
Бренд
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
PH2
Комплектация
Отвертка РН2 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х5х4
Вес, г.
110
Описание товара Отвертка DENZEL 121807, PH2х150 мм, S2, 3к рукоятка
Набор односторонних бит PH2 x 150 мм Denzel 11647 — это 5 сменных насадок из стали S2 с крестообразными шлицами и шестигранными хвостовиками 1/4". Профессиональная оснастка рассчитана на работу с шуруповертом, обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж резьбовых соединений с углублением PH2.
Преимущества
- Долговечность — насечки на шлице препятствуют проскальзыванию и «слизыванию» бит, дополнительно усиливают контроль при работе с саморезами по дереву.
- Высокая результативность даже в ограниченном пространстве — благодаря удлиненному до 150 мм профилю битами удобно работать в труднодоступных местах.
- Устойчивость к деформации при больших нагрузках — биты изготовлены из японской легированной стали S2 повышенной прочности и закалены до твердости 58 HRC.
- Намагниченный шлиц облегчает работу — крепеж удерживается битой, поэтому свободной рукой можно придерживать закрепляемую поверхность.
- Антикоррозионные свойства — никелированное покрытие увеличивает срок службы насадок.
- 5 бит в комплекте — набора хватит на небольшую бригаду.
- Удобная упаковка — оснастка поставляется в двойном блистере с европодвесом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
PH2
Комплектация
Отвертка РН2 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор односторонних бит PH2 x 150 мм Denzel 11647 — это 5 сменных насадок из стали S2 с крестообразными шлицами и шестигранными хвостовиками 1/4". Профессиональная оснастка рассчитана на работу с шуруповертом, обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж резьбовых соединений с углублением PH2.
Преимущества
- Долговечность — насечки на шлице препятствуют проскальзыванию и «слизыванию» бит, дополнительно усиливают контроль при работе с саморезами по дереву.
- Высокая результативность даже в ограниченном пространстве — благодаря удлиненному до 150 мм профилю битами удобно работать в труднодоступных местах.
- Устойчивость к деформации при больших нагрузках — биты изготовлены из японской легированной стали S2 повышенной прочности и закалены до твердости 58 HRC.
- Намагниченный шлиц облегчает работу — крепеж удерживается битой, поэтому свободной рукой можно придерживать закрепляемую поверхность.
- Антикоррозионные свойства — никелированное покрытие увеличивает срок службы насадок.
- 5 бит в комплекте — набора хватит на небольшую бригаду.
- Удобная упаковка — оснастка поставляется в двойном блистере с европодвесом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отвертка DENZEL 121807, PH2х150 мм, S2, 3к рукоятка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 300 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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