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Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) купить с доставкой в Москве
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Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156)

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Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) - фото 1
Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) - фото 2
Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) - фото 3
Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) - фото 4
Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) - фото 5
Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка
Длина стержня, мм
75
Размер шлица
PZ1
Комплектация
Отвертка PZ1 x 75 мм - 1 шт
  • Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) - фото 1
  • Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) - фото 2
  • Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) - фото 3
  • Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) - фото 4
  • Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) - фото 5
  • Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348055
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156)
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Отвертка
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
75
Размер шлица
PZ1
Комплектация
Отвертка PZ1 x 75 мм - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
20х7х3
Вес, г.
72

Описание товара Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156)

Отвертка Gross 12156, PZ1 x 75 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, пригодится для монтажа и демонтажа крепежных элементов типа Pozidriv. Крестовой шлиц с 4 дополнительными насечками не проскальзывает в головке крепежа, что обеспечивает высокую точность работы. Отвертка выдерживает интенсивные нагрузки и рассчитана на профессиональное использование.

Преимущества

  • Износостойкость — рабочая часть изготовлена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости, что повышает ресурс отвертки.
  • Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц имеет лазерные насечки, не допускающие его проскальзывания и слизывания граней крепежа.
  • Намагниченное жало — шлиц надежно фиксируется в головке крепежа, и его не нужно придерживать рукой.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
  • Комфорт во время работы — эргономичная трехкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и способствует снижению усталости в руках.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Отвертка
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
75
Размер шлица
PZ1
Комплектация
Отвертка PZ1 x 75 мм - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Отвертка Gross 12156, PZ1 x 75 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, пригодится для монтажа и демонтажа крепежных элементов типа Pozidriv. Крестовой шлиц с 4 дополнительными насечками не проскальзывает в головке крепежа, что обеспечивает высокую точность работы. Отвертка выдерживает интенсивные нагрузки и рассчитана на профессиональное использование.

Преимущества

  • Износостойкость — рабочая часть изготовлена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости, что повышает ресурс отвертки.
  • Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц имеет лазерные насечки, не допускающие его проскальзывания и слизывания граней крепежа.
  • Намагниченное жало — шлиц надежно фиксируется в головке крепежа, и его не нужно придерживать рукой.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
  • Комфорт во время работы — эргономичная трехкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и способствует снижению усталости в руках.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 340 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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