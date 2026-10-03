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Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38 купить с доставкой в Москве
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Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38

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Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38 - фото 1
Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38 - фото 2
Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38 - фото 3
Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка
Материал рукоятки
двухкомпонентный
  • Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38 - фото 1
  • Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38 - фото 2
  • Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38 - фото 3
  • Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348158
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Отвертка
Тип наконечника
набор
Набор
да
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х4
Вес, г.
370

Описание товара Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38

Реверсивная отвертка в наборе с битами STAYER 2557-H38, Cr-V сталь, 38 предметов 2557-H38 поставляется в пластиковом кейсе



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Отзывы о товаре Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Отвертка
Тип наконечника
набор
Набор
да
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Описание
Реверсивная отвертка в наборе с битами STAYER 2557-H38, Cr-V сталь, 38 предметов 2557-H38 поставляется в пластиковом кейсе


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка с набором бит Stayer 2557-H38 - по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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