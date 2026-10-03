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Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 купить с доставкой в Москве
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Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13

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Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 1
Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 2
Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 3
Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 4
Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 5
Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 6
Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 7
Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 8
Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 9
Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 10
Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
пластик
  • Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 1
  • Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 2
  • Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 3
  • Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 4
  • Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 5
  • Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 6
  • Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 7
  • Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 8
  • Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 9
  • Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 10
  • Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
580 руб.  844 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13
580 руб. -31%
844 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор отверток
Дополнительно
реверсивная
Количество отверток/насадок в комплекте
1/6
Материал насадки
сталь
Тип наконечника
PH, SL, HEX, PZ
Набор
да
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
50

Описание товара Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13

Реверсивная отвертка с битами BIT LOCK 12 в 1 KRAFTOOL 26161-H13 - это отвёртка с 6 длинными двухсторонними битами. Она предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. У отвёртки есть переключатель реверса, в котором имеется три положения: фиксация, откручивание и закручивание. Большое преимущество отвёртки в том, что сменные насадки всегда под рукой - в специальном магазине корпуса рукоятки. Внимание! Товар представлен в разном цветовом оформлении. При заказе выбор невозможен. Цена указана за 1 набор.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор отверток
Дополнительно
реверсивная
Количество отверток/насадок в комплекте
1/6
Материал насадки
сталь
Тип наконечника
PH, SL, HEX, PZ
Набор
да
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Реверсивная отвертка с битами BIT LOCK 12 в 1 KRAFTOOL 26161-H13 - это отвёртка с 6 длинными двухсторонними битами. Она предназначена для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. У отвёртки есть переключатель реверса, в котором имеется три положения: фиксация, откручивание и закручивание. Большое преимущество отвёртки в том, что сменные насадки всегда под рукой - в специальном магазине корпуса рукоятки. Внимание! Товар представлен в разном цветовом оформлении. При заказе выбор невозможен. Цена указана за 1 набор.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка с набором бит Kraftool 26161-H13 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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