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Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) купить с доставкой в Москве
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Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686)

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Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 1
Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 2
Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 3
Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 4
Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 5
Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 6
Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 7
Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 8
Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 9
Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 10
Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 1
  • Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 2
  • Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 3
  • Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 4
  • Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 5
  • Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 6
  • Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 7
  • Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 8
  • Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 9
  • Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 10
  • Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727078
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686)
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Количество отверток/насадок в комплекте
7
Размер крестообразного наконечника
SL2, PH0, PH1, PH00, T5, T6, SL1.5
Тип наконечника
прямой шлиц Slotted (SL), крестовой Philips (PH), звездочкой Torx (T)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х12
Вес, г.
210

Описание товара Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686)

Набор профессиональных отверток используется для работ с мелкими деталями и для других точных механических работ. Применяется для выполнения прецизионных работ в электронике и электромеханике. Три зоны вращения: быстрая, точная, силовая Свободно вращающийся затыльник Высокоточный наконечник Cr-V Сталь Кейс для хранения отверток



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Отзывы о товаре Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Количество отверток/насадок в комплекте
7
Размер крестообразного наконечника
SL2, PH0, PH1, PH00, T5, T6, SL1.5
Тип наконечника
прямой шлиц Slotted (SL), крестовой Philips (PH), звездочкой Torx (T)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор профессиональных отверток используется для работ с мелкими деталями и для других точных механических работ. Применяется для выполнения прецизионных работ в электронике и электромеханике. Три зоны вращения: быстрая, точная, силовая Свободно вращающийся затыльник Высокоточный наконечник Cr-V Сталь Кейс для хранения отверток


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток Kraftool Precision 7, 7 предм. (25686) - по цене 1210 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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