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Набор отверток Зубр Профессионал 25239 купить с доставкой в Москве
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Набор отверток Зубр Профессионал 25239

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Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 1
Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 2
Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 3
Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 4
Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 5
Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 6
Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 7
Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 8
Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 9
Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 10
Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 11
Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 12
Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
  • Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 1
  • Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 2
  • Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 3
  • Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 4
  • Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 5
  • Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 6
  • Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 7
  • Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 8
  • Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 9
  • Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 10
  • Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 11
  • Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 12
  • Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
840 руб.  1 150 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276788
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток Зубр Профессионал 25239
840 руб. -27%
1 150 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор отверток
Индикаторная отвертка
нет
Материал стержня
хром-ванадий
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х4
Вес, г.
460

Описание товара Набор отверток Зубр Профессионал 25239

Набор слесарных отверток Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 25239 представлен в оптимальной комплектации и содержит популярный типоразмер моделей. Магнитные наконечники легко удерживают крепеж. Это придает значительное удобство в труднодоступных местах. Специальные двухкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму. Это обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание из руки во время работы с инструментом.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор отверток Зубр Профессионал 25239

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
отвёртки хорошие пока новые, посмотрим сколько прослужат
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Минусов не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные отвёртки. Для бытовых целей самое то.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные отвёртки. Жаль нет коробочки для хранения.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие ходовые отвёртки за недорого,
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
отвёртки хорошие рекомендую крепкие магнитятся очень удобные ручки
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Взял данный набор для дачи. Удобная прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке, магнитный наконечник, самые распространенные размеры: РН 1 и РН 2 и плоские.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Замечания нет, хороший набор!
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Лилия С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, выглядят солидно.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор отверток
Индикаторная отвертка
нет
Материал стержня
хром-ванадий
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Набор слесарных отверток Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 25239 представлен в оптимальной комплектации и содержит популярный типоразмер моделей. Магнитные наконечники легко удерживают крепеж. Это придает значительное удобство в труднодоступных местах. Специальные двухкомпонентные рукоятки имеют эргономичную форму. Это обеспечивает надежный захват и предотвращает выскальзывание из руки во время работы с инструментом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
отвёртки хорошие пока новые, посмотрим сколько прослужат
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Минусов не обнаружил.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные отвёртки. Для бытовых целей самое то.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные отвёртки. Жаль нет коробочки для хранения.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие ходовые отвёртки за недорого,
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
отвёртки хорошие рекомендую крепкие магнитятся очень удобные ручки
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Взял данный набор для дачи. Удобная прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке, магнитный наконечник, самые распространенные размеры: РН 1 и РН 2 и плоские.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Замечания нет, хороший набор!
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Лилия С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, выглядят солидно.


Набор отверток Зубр Профессионал 25239 - стоимость товара 840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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