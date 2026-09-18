Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Длина стержня, мм
100
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штДвухкомпонентная рукоятка для сменных стержней - 1 штСменные стержни с диэлектрическим покрытием: РН1, РН2, SL5, SL6, T10, U3, Y1 - 7 штСъемный затыльник для стержней - 1 штИнструкция - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
В наличии
Код товара: 276825
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1 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор отверток
Диэлектрическая
да
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
100
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штДвухкомпонентная рукоятка для сменных стержней - 1 штСменные стержни с диэлектрическим покрытием: РН1, РН2, SL5, SL6, T10, U3, Y1 - 7 штСъемный затыльник для стержней - 1 штИнструкция - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х5
Вес, г.
111
Описание товара Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938)
Диэлектрическая отвертка до 1000 В Сибртех 12938 состоит из 9 предметов: рукоятки и со сменных жал SL, PH, TR, TW, SPAN с изолирующим покрытием. Полупрофессиональный набор используется для проведения ремонтных работ. Подходит для монтажа и демонтажа глубоко расположенного крепежа.
Внимание — техника безопасности запрещает выполнять работы под напряжением!
Преимущества
- Прочность и долговечность — жала выполнены из легированной стали CrV-группы и закалены до твердости 50-56 HRC.
- Быстрая замена жала — отвертка оснащена зажимным механизмом с пружиной.
- Работа в труднодоступных местах — в наборе имеется съемный затыльник для установки на стержень.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Набор отверток
Диэлектрическая
да
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
100
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штДвухкомпонентная рукоятка для сменных стержней - 1 штСменные стержни с диэлектрическим покрытием: РН1, РН2, SL5, SL6, T10, U3, Y1 - 7 штСъемный затыльник для стержней - 1 штИнструкция - 1 шт
Страна производитель
Китай
Диэлектрическая отвертка до 1000 В Сибртех 12938 состоит из 9 предметов: рукоятки и со сменных жал SL, PH, TR, TW, SPAN с изолирующим покрытием. Полупрофессиональный набор используется для проведения ремонтных работ. Подходит для монтажа и демонтажа глубоко расположенного крепежа.
Внимание — техника безопасности запрещает выполнять работы под напряжением!
Преимущества
- Прочность и долговечность — жала выполнены из легированной стали CrV-группы и закалены до твердости 50-56 HRC.
- Быстрая замена жала — отвертка оснащена зажимным механизмом с пружиной.
- Работа в труднодоступных местах — в наборе имеется съемный затыльник для установки на стержень.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - стоимость товара 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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