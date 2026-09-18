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Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) купить с доставкой в Москве
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Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938)

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Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 1
Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 2
Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 3
Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 4
Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 5
Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 6
Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 7
Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 8
Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор отверток
Длина стержня, мм
100
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штДвухкомпонентная рукоятка для сменных стержней - 1 штСменные стержни с диэлектрическим покрытием: РН1, РН2, SL5, SL6, T10, U3, Y1 - 7 штСъемный затыльник для стержней - 1 штИнструкция - 1 шт
  • Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 1
  • Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 2
  • Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 3
  • Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 4
  • Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 5
  • Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 6
  • Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 7
  • Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 8
  • Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276825
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938)
1 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор отверток
Диэлектрическая
да
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
100
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штДвухкомпонентная рукоятка для сменных стержней - 1 штСменные стержни с диэлектрическим покрытием: РН1, РН2, SL5, SL6, T10, U3, Y1 - 7 штСъемный затыльник для стержней - 1 штИнструкция - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х5
Вес, г.
111

Описание товара Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938)

Диэлектрическая отвертка до 1000 В Сибртех 12938 состоит из 9 предметов: рукоятки и со сменных жал SL, PH, TR, TW, SPAN с изолирующим покрытием. Полупрофессиональный набор используется для проведения ремонтных работ. Подходит для монтажа и демонтажа глубоко расположенного крепежа.

Внимание — техника безопасности запрещает выполнять работы под напряжением!

Преимущества

  • Прочность и долговечность — жала выполнены из легированной стали CrV-группы и закалены до твердости 50-56 HRC.
  • Быстрая замена жала — отвертка оснащена зажимным механизмом с пружиной.
  • Работа в труднодоступных местах — в наборе имеется съемный затыльник для установки на стержень.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор отверток
Диэлектрическая
да
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
100
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штДвухкомпонентная рукоятка для сменных стержней - 1 штСменные стержни с диэлектрическим покрытием: РН1, РН2, SL5, SL6, T10, U3, Y1 - 7 штСъемный затыльник для стержней - 1 штИнструкция - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Диэлектрическая отвертка до 1000 В Сибртех 12938 состоит из 9 предметов: рукоятки и со сменных жал SL, PH, TR, TW, SPAN с изолирующим покрытием. Полупрофессиональный набор используется для проведения ремонтных работ. Подходит для монтажа и демонтажа глубоко расположенного крепежа.

Внимание — техника безопасности запрещает выполнять работы под напряжением!

Преимущества

  • Прочность и долговечность — жала выполнены из легированной стали CrV-группы и закалены до твердости 50-56 HRC.
  • Быстрая замена жала — отвертка оснащена зажимным механизмом с пружиной.
  • Работа в труднодоступных местах — в наборе имеется съемный затыльник для установки на стержень.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом боксе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В, 9 предметов, CrV (12938) - стоимость товара 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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