Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 727085
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520 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал стержня
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10)
Нержавеющие заклепки Зубр Профессионал 4.8х10 мм, 50 шт. 313166-48-10 отличаются стойкостью к коррозии и долгим сроком службы. Бортики дают возможность производить герметичное соединение. Заклепки обладают прочностью, что позволяет выдерживать высокие нагрузки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Нержавеющие заклепки Зубр Профессионал 4.8х10 мм, 50 шт. 313166-48-10 отличаются стойкостью к коррозии и долгим сроком службы. Бортики дают возможность производить герметичное соединение. Заклепки обладают прочностью, что позволяет выдерживать высокие нагрузки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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