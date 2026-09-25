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Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10) купить с доставкой в Москве
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Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10)

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Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10) - фото 1
Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10) - фото 2
Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10) - фото 3
Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10) - фото 4
Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10) - фото 1
  • Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10) - фото 2
  • Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10) - фото 3
  • Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10) - фото 4
  • Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727085
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10)
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал стержня
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10)

Нержавеющие заклепки Зубр Профессионал 4.8х10 мм, 50 шт. 313166-48-10 отличаются стойкостью к коррозии и долгим сроком службы. Бортики дают возможность производить герметичное соединение. Заклепки обладают прочностью, что позволяет выдерживать высокие нагрузки.



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Отзывы о товаре Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал стержня
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Нержавеющие заклепки Зубр Профессионал 4.8х10 мм, 50 шт. 313166-48-10 отличаются стойкостью к коррозии и долгим сроком службы. Бортики дают возможность производить герметичное соединение. Заклепки обладают прочностью, что позволяет выдерживать высокие нагрузки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 4.8 x 10 мм, 50 шт (313166-48-10) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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