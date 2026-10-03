Top.Mail.Ru
твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 1
твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 2
твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 3
твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 4
твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 5
твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 6
твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 7
твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 8
твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
резина
Длина стержня, мм
100
Размер шлица
РН1
Комплектация
Отвертка РН1 х 100 мм - 1 шт
  • твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 1
  • твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 2
  • твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 3
  • твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 4
  • твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 5
  • твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 6
  • твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 7
  • твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 8
  • твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348052
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140)
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Индикаторная отвертка
да
Материал стержня
инструментальная сталь S2
Материал рукоятки
резина
Длина стержня, мм
100
Размер шлица
РН1
Комплектация
Отвертка РН1 х 100 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х4
Вес, г.
80

Описание товара твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140)

Набор инструментов GROSS станет незаменимым помощником в доме и на работе. Благодаря резиновой рукоятке отвертки удобно лежат в руке, не выскальзывают даже при продолжительных работах. В комплекте есть индикаторная отвертка — быстро и безопасно узнаете наличие напряжения. Практичный набор отлично подойдёт для ремонта, сборки мебели или мелких электромонтажных задач.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Индикаторная отвертка
да
Материал стержня
инструментальная сталь S2
Материал рукоятки
резина
Длина стержня, мм
100
Размер шлица
РН1
Комплектация
Отвертка РН1 х 100 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов GROSS станет незаменимым помощником в доме и на работе. Благодаря резиновой рукоятке отвертки удобно лежат в руке, не выскальзывают даже при продолжительных работах. В комплекте есть индикаторная отвертка — быстро и безопасно узнаете наличие напряжения. Практичный набор отлично подойдёт для ремонта, сборки мебели или мелких электромонтажных задач.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


твертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140) - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...