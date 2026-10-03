Отвертка SL4 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12105)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка
Длина стержня, мм
100
Размер шлица
SL4
Комплектация
Отвертка SL4,0 х 100 мм - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 348050
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
340 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Отвертка
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
100
Размер шлица
SL4
Комплектация
Отвертка SL4,0 х 100 мм - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
20х7х4
Вес, г.
70
Описание товара Отвертка SL4 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12105)
Отвертка Gross 12105, SL4,0 x 100 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, рассчитана на монтаж и демонтаж крепежных элементов типа Slotted «минус». С ее помощью можно проводить монтажные, строительные и ремонтные работы. Длина стержня 100 мм позволяет работать с крепежом в углублениях. Отвертка подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочая часть выполнена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости.
- Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц с лазерными насечками не проскальзывает и не допускает слизывание граней.
- Намагниченное жало — шлиц надежно фиксируется в головке крепежа, что облегчает работу и позволяет освободить руку.
- Удобство эксплуатации — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
- Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка надежно ложится в руку, обеспечивая комфорт во время длительной работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в Сплиттвертка PH1 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12140)
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗаклепки нержавеющие ЗУБР Профессионал 3.2 x 8 мм, 50 шт (313166...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитОтвертка DENZEL 122097, PZ3x150 мм, S2, 3к рукоятка
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитОтвертка Matrix 12914, Insulated до 1000 В, SL3,0x80 мм, CrMo, 2...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитОтвертка GROSS 12101, SL3,0x75 мм, S2, 3к рукоятка
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитОтвертка PZ1 x 75 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12156)
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитОтвертка DENZEL 122007, SL8x150 мм, S2, 3к рукоятка
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитОтвертка Matrix 12916, Insulated до 1000 В, SL4,0x100 мм, CrMo, ...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитОтвертка диэлектрическая до Matrix 12928, 1000 В, PH2x100 мм, Cr...
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитОтвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH +...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитОтвертка GROSS 12144, PH2x100 мм, S2, 3к ручка
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитОтвертка Matrix 12918, Insulated до 1000 В, SL5,5x125 мм, CrMo, ...
Бренд
Тип товара
Отвертка
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
100
Размер шлица
SL4
Комплектация
Отвертка SL4,0 х 100 мм - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Отвертка Gross 12105, SL4,0 x 100 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, рассчитана на монтаж и демонтаж крепежных элементов типа Slotted «минус». С ее помощью можно проводить монтажные, строительные и ремонтные работы. Длина стержня 100 мм позволяет работать с крепежом в углублениях. Отвертка подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочая часть выполнена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости.
- Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц с лазерными насечками не проскальзывает и не допускает слизывание граней.
- Намагниченное жало — шлиц надежно фиксируется в головке крепежа, что облегчает работу и позволяет освободить руку.
- Удобство эксплуатации — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
- Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка надежно ложится в руку, обеспечивая комфорт во время длительной работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отвертка SL4 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12105) – стоимость товара 340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отвертка SL4 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12105)