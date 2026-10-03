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Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) купить с доставкой в Москве
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Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116)

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Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 1
Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 2
Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 3
Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 4
Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 5
Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 6
Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 7
Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка
Длина стержня, мм
100
Комплектация
Отвертка SL6,5 х 100 мм - 1 шт
  • Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 1
  • Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 2
  • Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 3
  • Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 4
  • Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 5
  • Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 6
  • Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 7
  • Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348051
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116)
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Отвертка
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
100
Комплектация
Отвертка SL6,5 х 100 мм - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
21х7х4
Вес, г.
115

Описание товара Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116)

Отвертка Gross 12116, SL6,5 x 100 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, рассчитана на монтаж и демонтаж крепежных элементов типа Slotted «минус». С ее помощью можно проводить монтажные, строительные и ремонтные работы. Длина стержня 100 мм позволяет работать с крепежом в углублениях. Отвертка подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочая часть выполнена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости.
  • Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц с лазерными насечками не проскальзывает и не допускает слизывание граней.
  • Намагниченное жало — шлиц надежно фиксируется в головке крепежа, что облегчает работу и позволяет освободить руку.
  • Широкие возможности — шестигранник под ключ позволяет работать с большим усилием без риска поломки инструмента.
  • Удобство эксплуатации — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
  • Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка надежно ложится в руку, обеспечивая комфорт во время длительной работы.



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Отзывы о товаре Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Отвертка
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
100
Комплектация
Отвертка SL6,5 х 100 мм - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Отвертка Gross 12116, SL6,5 x 100 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, рассчитана на монтаж и демонтаж крепежных элементов типа Slotted «минус». С ее помощью можно проводить монтажные, строительные и ремонтные работы. Длина стержня 100 мм позволяет работать с крепежом в углублениях. Отвертка подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочая часть выполнена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости.
  • Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц с лазерными насечками не проскальзывает и не допускает слизывание граней.
  • Намагниченное жало — шлиц надежно фиксируется в головке крепежа, что облегчает работу и позволяет освободить руку.
  • Широкие возможности — шестигранник под ключ позволяет работать с большим усилием без риска поломки инструмента.
  • Удобство эксплуатации — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
  • Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка надежно ложится в руку, обеспечивая комфорт во время длительной работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка SL6.5 x 100 мм, S2, трехкомпонентная рукоятка Gross (12116) - этот товар вы можете купить по цене 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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