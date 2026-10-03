Отвертка PZ2 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12159)
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Характеристики
Описание товара Отвертка PZ2 x 100 мм, S2, трехкомпонентная ручка Gross (12159)
Отвертка Gross 12159, PZ2 x 100 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, пригодится для монтажа и демонтажа крепежных элементов типа Pozidriv. За счет крестового шлица с 4 дополнительными насечками крепеж не проскальзывает, что обеспечивает высокую точность работы. Стержень длиной 100 мм подходит для работы с крепежом на поверхностях и в углублениях. Отвертка выдерживает интенсивные нагрузки и рассчитана на профессиональное использование.
Преимущества
- Износостойкость — рабочая часть изготовлена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости, что повышает ресурс отвертки.
- Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц имеет лазерные насечки, не допускающие его проскальзывания и слизывания граней крепежа.
- Намагниченное жало — шлиц надежно фиксируется в головке крепежа, и его не нужно придерживать рукой.
- Расширенный функционал — дополнительный шестигранник под ключ позволяет прикладывать большее усилие без риска поломки отвертки.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
- Комфорт во время работы — эргономичная трехкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и способствует снижению усталости в руках.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отвертка Gross 12159, PZ2 x 100 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, пригодится для монтажа и демонтажа крепежных элементов типа Pozidriv. За счет крестового шлица с 4 дополнительными насечками крепеж не проскальзывает, что обеспечивает высокую точность работы. Стержень длиной 100 мм подходит для работы с крепежом на поверхностях и в углублениях. Отвертка выдерживает интенсивные нагрузки и рассчитана на профессиональное использование.
Преимущества
- Износостойкость — рабочая часть изготовлена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости, что повышает ресурс отвертки.
- Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц имеет лазерные насечки, не допускающие его проскальзывания и слизывания граней крепежа.
- Намагниченное жало — шлиц надежно фиксируется в головке крепежа, и его не нужно придерживать рукой.
- Расширенный функционал — дополнительный шестигранник под ключ позволяет прикладывать большее усилие без риска поломки отвертки.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
- Комфорт во время работы — эргономичная трехкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и способствует снижению усталости в руках.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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