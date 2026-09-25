Отвертка GROSS 12131, PH0x75 мм, S2, 3к рукоятка
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Характеристики
Описание товара Отвертка GROSS 12131, PH0x75 мм, S2, 3к рукоятка
Отвертка Gross 12131, PH0 x 75 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, применяется для монтажа и демонтажа крепежных элементов типа Phillips «крест». Пригодится на строительной площадке или дома во время ремонта. Намагниченное жало позволяет зафиксировать шлиц в головке крепежа, освободив руку, что облегчает работу. Отвертку можно использовать для профессиональных нужд.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочая часть выполнена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости.
- Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц с лазерными насечками не проскальзывает и не допускает слизывание граней.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
- Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и способствует снижению усталости в руках.
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Отвертка Gross 12131, PH0 x 75 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, применяется для монтажа и демонтажа крепежных элементов типа Phillips «крест». Пригодится на строительной площадке или дома во время ремонта. Намагниченное жало позволяет зафиксировать шлиц в головке крепежа, освободив руку, что облегчает работу. Отвертку можно использовать для профессиональных нужд.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочая часть выполнена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости.
- Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц с лазерными насечками не проскальзывает и не допускает слизывание граней.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
- Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный хват и способствует снижению усталости в руках.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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