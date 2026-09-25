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Щелочная батарея Condtrol AAA LR03 4шт купить с доставкой в Москве
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Щелочная батарея Condtrol AAA LR03 4шт

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Щелочная батарея Condtrol AAA LR03 4шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
батарея
Материал
металл
Особенности
элементы питания типа ААА, устойчивые к низким температурам на строительной площадке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 руб. 
Начислим 13 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743328
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Щелочная батарея Condtrol AAA LR03 4шт
200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
батарея
Материал
металл
Особенности
элементы питания типа ААА, устойчивые к низким температурам на строительной площадке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Щелочная батарея Condtrol AAA LR03 4шт

Надежные щелочные элементы питания мизинчикового типа (AAA) с рабочим напряжением 1.5 В. Предназначены для стабильного энергоснабжения компактных цифровых приборов, компактных лазерных рулеток, приемников излучения и пультов дистанционного управления. Отличаются повышенной плотностью энергии и прочным стальным корпусом, полностью защищенным от протекания электролита. Батареи эффективно работают в интенсивном режиме и оптимизированы для эксплуатации в суровых условиях строительных площадок. Поставляются набором из 4 штук.

Отзывы о товаре Щелочная батарея Condtrol AAA LR03 4шт




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
батарея
Материал
металл
Особенности
элементы питания типа ААА, устойчивые к низким температурам на строительной площадке
Страна производитель
Китай
Описание
Надежные щелочные элементы питания мизинчикового типа (AAA) с рабочим напряжением 1.5 В. Предназначены для стабильного энергоснабжения компактных цифровых приборов, компактных лазерных рулеток, приемников излучения и пультов дистанционного управления. Отличаются повышенной плотностью энергии и прочным стальным корпусом, полностью защищенным от протекания электролита. Батареи эффективно работают в интенсивном режиме и оптимизированы для эксплуатации в суровых условиях строительных площадок. Поставляются набором из 4 штук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щелочная батарея Condtrol AAA LR03 4шт - стоимость товара 200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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