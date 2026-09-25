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Телевизор TCL 65A400 Pro 65" купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 65A400 Pro 65"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 1
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 2
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 3
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 4
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 5
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 6
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 7
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 8
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 9
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 10
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 11
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 12
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 13
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  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 16
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 17
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 18
  • Телевизор TCL 65A400 Pro 65&quot; - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 600 руб. 
Начислим 1386 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743018
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор TCL 65A400 Pro 65"
86 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Wi-Fi, Bluetooth, 4 x HDMI, 2 x USB, RJ-45, компонентный
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.15
Вес, кг.
26

Описание товара Телевизор TCL 65A400 Pro 65"

Телевизор TCL 65A400 Pro с диагональю 65" подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игровых сесий благодаря разрешению 4K Ultra HD и поддержке Google TV. Бежевый корпус с тонким дизайном впишется в любой интерьер, а расширенный набор функций создаёт удобство использования.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 65A400 Pro 65"




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Wi-Fi, Bluetooth, 4 x HDMI, 2 x USB, RJ-45, компонентный
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор TCL 65A400 Pro с диагональю 65" подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игровых сесий благодаря разрешению 4K Ultra HD и поддержке Google TV. Бежевый корпус с тонким дизайном впишется в любой интерьер, а расширенный набор функций создаёт удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор TCL 65A400 Pro 65" - данный товар вы можете купить по цене 86600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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