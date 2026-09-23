Телевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный
Hisense представляет впечатляющий QLED-телевизор с гигантской диагональю 85 дюймов — 216 см чистого удовольствия для вашего пространства. Благодаря высокому разрешению 3840х2160 каждая сцена потрясающе четкая, а частота обновления 144 Гц обеспечит невероятно плавное изображение — динамика и экшен смотрятся эффектно и захватывающе. Четыре HDMI-входа позволят подключить сразу несколько устройств, а встроенная поддержка Wi-Fi даёт простор для потокового видео и развлечений онлайн. Удобная операционная система HomeOS делает управление быстрым и интуитивно понятным. Прочный корпус выглядит стильно в черном цвете, а возможность крепления на стену (стандарт 600x400) добавляет вариативности в размещении этого мощного центра домашних развлечений. Hisense — для тех, кто выбирает максимум впечатлений и формат настоящего домашнего кинотеатра.
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