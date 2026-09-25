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Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный

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Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 9
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 10
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 11
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 12
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 13
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 14
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 5
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  • Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 9
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  • Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 11
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  • Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 180 руб. 
Начислим 1571 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737934
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный
98 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
23.8

Описание товара Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный

Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 4K Ultra HD с диагональю 55" предлагает разрешение 3840?2160 пикселей и частоту обновления 120 Гц, что делает изображение чётким и плавным. Модель оснащена LED-панелью с углами обзора 178° по горизонтали и вертикали, обеспечивая качественное отображение с разных точек комнаты. Операционная система webOS 26 расширяет возможности мультимедийного контента и управления.

Отзывы о товаре Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Edge LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 4K Ultra HD с диагональю 55" предлагает разрешение 3840?2160 пикселей и частоту обновления 120 Гц, что делает изображение чётким и плавным. Модель оснащена LED-панелью с углами обзора 178° по горизонтали и вертикали, обеспечивая качественное отображение с разных точек комнаты. Операционная система webOS 26 расширяет возможности мультимедийного контента и управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный - по цене 98180 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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