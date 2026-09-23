Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75" MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737893
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
45
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Размеры в упаковке, м
1.9х1.15х0.2
Вес, кг.
31.2
Описание товара Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75" MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый
Сердцем Haier 75 MiniLED M4 является революционная MiniLED подсветка. Тысячи миниатюрных светодиодов, работающих в тандеме, обеспечивают беспрецедентную точность управления яркостью и контрастностью. Благодаря этому, изображение оживает с потрясающей детализацией, глубоким черным цветом и яркими, насыщенными оттенками.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
45
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Сердцем Haier 75 MiniLED M4 является революционная MiniLED подсветка. Тысячи миниатюрных светодиодов, работающих в тандеме, обеспечивают беспрецедентную точность управления яркостью и контрастностью. Благодаря этому, изображение оживает с потрясающей детализацией, глубоким черным цветом и яркими, насыщенными оттенками.
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Телевизор Haier DH1ZL1D00RU 75" MiniLED M4 Frameless 4K Ultra HD серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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