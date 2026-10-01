Телевизор Digma Pro Mini LED 75Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 75" 4K Ultra HD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 450 руб.
В наличии
Код товара: 743053
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
92 450 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
42
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, USB Type-C, разъем стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
203
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.85х1.1х0.15
Вес, кг.
34
Описание товара Телевизор Digma Pro Mini LED 75Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 75" 4K Ultra HD
Телевизор DIGMA PRO Mini LED 75Q – это 75-дюймовая модель с Mini LED-экраном, технологией локального затемнения, QLED UHD-матрицей и частотой обновления 144 Гц. Большая диагональ хорошо подходит для домашнего кинотеатра, спортивных трансляций и игр на консоли. Сочетание Mini LED и квантовых точек обеспечивает яркое изображение, насыщенные цвета, высокую контрастность и глубокие чёрные оттенки. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и функцию Multi-Screen Share.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 75", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 88 020 руб.22005 руб. в СплитТелевизор Hisense 55UR8S 55" Ultra HD 4K Mini-LED
-
В наличииЦена 91 940 руб.22985 руб. в СплитТелевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/се...
-
В наличииЦена 92 360 руб.23090 руб. в СплитТелевизор TCL 75C6K 75" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 92 450 руб.23113 руб. в СплитТелевизор Haier 75 Smart TV S6 DH1WVJD02RU 4K UltraHD, 3840x2160...
-
В наличииЦена 93 910 руб.23478 руб. в СплитТелевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75" 4K Ultra HD LED титан/черный...
-
В наличииЦена 95 360 руб.23840 руб. в СплитТелевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 96 300 руб.24075 руб. в СплитТелевизор Haier m-LED 65 M7 65" (DH1ZW4E00RU)
-
В наличииЦена 96 770 руб.24193 руб. в СплитТелевизор Hisense 65U7S PRO 65" Ultra HD Mini LED 4K
-
В наличииЦена 96 770 руб.24193 руб. в СплитТелевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD угольно-серый
-
В наличииЦена 98 510 руб.24628 руб. в СплитТелевизор Samsung QE55QN80HAUXPY черный 55" NeoQLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 98 510 руб.24628 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65" NeoQLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 99 660 руб.24915 руб. в СплитТелевизор Samsung UE85U8000FUXRU 85" LED 4K Ultra HD черный
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
42
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, USB Type-C, разъем стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
203
Страна производитель
Беларусь
Телевизор DIGMA PRO Mini LED 75Q – это 75-дюймовая модель с Mini LED-экраном, технологией локального затемнения, QLED UHD-матрицей и частотой обновления 144 Гц. Большая диагональ хорошо подходит для домашнего кинотеатра, спортивных трансляций и игр на консоли. Сочетание Mini LED и квантовых точек обеспечивает яркое изображение, насыщенные цвета, высокую контрастность и глубокие чёрные оттенки. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и функцию Multi-Screen Share.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 75", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 75", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Купить Телевизор Digma Pro Mini LED 75Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 75" 4K Ultra HD - по цене 92450 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Digma Pro Mini LED 75Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 75" 4K Ultra HD