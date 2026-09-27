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Телевизор TCL 43A400 Pro 43" купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 43A400 Pro 43"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор TCL 43A400 Pro 43&quot; - фото 3
  • Телевизор TCL 43A400 Pro 43&quot; - фото 4
  • Телевизор TCL 43A400 Pro 43&quot; - фото 5
  • Телевизор TCL 43A400 Pro 43&quot; - фото 6
  • Телевизор TCL 43A400 Pro 43&quot; - фото 7
  • Телевизор TCL 43A400 Pro 43&quot; - фото 8
  • Телевизор TCL 43A400 Pro 43&quot; - фото 9
  • Телевизор TCL 43A400 Pro 43&quot; - фото 10
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  • Телевизор TCL 43A400 Pro 43&quot; - фото 21
  • Телевизор TCL 43A400 Pro 43&quot; - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 810 руб. 
Начислим 573 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743017
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор TCL 43A400 Pro 43"
35 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.65х0.15
Вес, кг.
10

Описание товара Телевизор TCL 43A400 Pro 43"

Телевизор TCL 43A400 Pro с диагональю 43" даёт насыщенное изображение и широкий функционал для просмотра. QLED-экран с поддержкой HDR создаёт яркую и детализированную картинку, а Google TV расширяет мультимедийные возможности. Модель выполнена в бежевом корпусе с боковой подставкой.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 43A400 Pro 43"




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор TCL 43A400 Pro с диагональю 43" даёт насыщенное изображение и широкий функционал для просмотра. QLED-экран с поддержкой HDR создаёт яркую и детализированную картинку, а Google TV расширяет мультимедийные возможности. Модель выполнена в бежевом корпусе с боковой подставкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор TCL 43A400 Pro 43" - данный товар вы можете купить по цене 35810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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