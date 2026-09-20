Телевизор Polarline 65" 65PU51TC-SM
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Аксессуары для Телевизор Polarline 65" 65PU51TC-SM
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 65" 65PU51TC-SM
65? Телевизор LED Polarline 65PU51TC-SM в серебристом корпусе позволит полностью погружаться в просмотр любимых фильмов и передач или в игровой процесс. Он оснащен 4-ядерным процессором, четко контролирующим все операции, и ОС Android (AOSP) с удобным интерфейсом. Все это поможет с легкостью управлять функциями телевизора. Технология Dgview поддерживает высокое качество цифрового сигнала, что предполагает максимально четкое изображение и реалистичное звучание. Для воспроизведения объемного звука в корпус телевизора встроены динамики мощностью 16 Вт. Экран телевизора LED Polarline 65PU51TC-SM воспроизводит картинку в разрешении 4K UltraHD, 3840x2160р. А значит, будет видно каждую деталь и каждый оттенок цвета. Встроенные цифровые тюнеры позволят смотреть на экране телевизора кабельные каналы. Wi-Fi-модуль и интерфейс Ethernet обеспечивают возможность подключения к интернету. Большое количество разъемов, включая USB, превращают телевизор в многофункциональное устройство. Для удобного управления всеми функциями используется пульт ДУ. Ножки по бокам корпуса телевизора делают его максимально устойчивым.
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