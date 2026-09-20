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Телевизор Polarline 65" 65PU51TC-SM купить с доставкой в Москве
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Телевизор Polarline 65" 65PU51TC-SM

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Цвет
серебряный
Диагональ, дюймы
66
Частота обновления, Гц
50
HD-формат
Ultra HD 4K
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Polarline 65&quot; 65PU51TC-SM - фото 1
  • Телевизор Polarline 65&quot; 65PU51TC-SM - фото 2
  • Телевизор Polarline 65&quot; 65PU51TC-SM - фото 3
  • Телевизор Polarline 65&quot; 65PU51TC-SM - фото 4
  • Телевизор Polarline 65&quot; 65PU51TC-SM - фото 5
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  • Телевизор Polarline 65&quot; 65PU51TC-SM - фото 7
  • Телевизор Polarline 65&quot; 65PU51TC-SM - фото 8
  • Телевизор Polarline 65&quot; 65PU51TC-SM - фото 9
  • Телевизор Polarline 65&quot; 65PU51TC-SM - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497619
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Аксессуары для Телевизор Polarline 65" 65PU51TC-SM



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n
Выходы
коаксиальный
Особенности звука
Dolby Digital, автоматическое выравнивание громкости, объемное звучание (Surround), стереозвук
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
серебряный
Диагональ, дюймы
66
Частота обновления, Гц
50
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, вход VGA, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.45х1.1х0.2
Вес, кг.
17

Описание товара Телевизор Polarline 65" 65PU51TC-SM

65? Телевизор LED Polarline 65PU51TC-SM в серебристом корпусе позволит полностью погружаться в просмотр любимых фильмов и передач или в игровой процесс. Он оснащен 4-ядерным процессором, четко контролирующим все операции, и ОС Android (AOSP) с удобным интерфейсом. Все это поможет с легкостью управлять функциями телевизора. Технология Dgview поддерживает высокое качество цифрового сигнала, что предполагает максимально четкое изображение и реалистичное звучание. Для воспроизведения объемного звука в корпус телевизора встроены динамики мощностью 16 Вт. Экран телевизора LED Polarline 65PU51TC-SM воспроизводит картинку в разрешении 4K UltraHD, 3840x2160р. А значит, будет видно каждую деталь и каждый оттенок цвета. Встроенные цифровые тюнеры позволят смотреть на экране телевизора кабельные каналы. Wi-Fi-модуль и интерфейс Ethernet обеспечивают возможность подключения к интернету. Большое количество разъемов, включая USB, превращают телевизор в многофункциональное устройство. Для удобного управления всеми функциями используется пульт ДУ. Ножки по бокам корпуса телевизора делают его максимально устойчивым.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 65" 65PU51TC-SM




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n
Выходы
коаксиальный
Особенности звука
Dolby Digital, автоматическое выравнивание громкости, объемное звучание (Surround), стереозвук
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Развернуть
Цвет
серебряный
Диагональ, дюймы
66
Частота обновления, Гц
50
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, вход VGA, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Китай
Описание
65? Телевизор LED Polarline 65PU51TC-SM в серебристом корпусе позволит полностью погружаться в просмотр любимых фильмов и передач или в игровой процесс. Он оснащен 4-ядерным процессором, четко контролирующим все операции, и ОС Android (AOSP) с удобным интерфейсом. Все это поможет с легкостью управлять функциями телевизора. Технология Dgview поддерживает высокое качество цифрового сигнала, что предполагает максимально четкое изображение и реалистичное звучание. Для воспроизведения объемного звука в корпус телевизора встроены динамики мощностью 16 Вт. Экран телевизора LED Polarline 65PU51TC-SM воспроизводит картинку в разрешении 4K UltraHD, 3840x2160р. А значит, будет видно каждую деталь и каждый оттенок цвета. Встроенные цифровые тюнеры позволят смотреть на экране телевизора кабельные каналы. Wi-Fi-модуль и интерфейс Ethernet обеспечивают возможность подключения к интернету. Большое количество разъемов, включая USB, превращают телевизор в многофункциональное устройство. Для удобного управления всеми функциями используется пульт ДУ. Ножки по бокам корпуса телевизора делают его максимально устойчивым.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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