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Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65" 4K Ultra HD купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65" 4K Ultra HD

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Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 8
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 9
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 10
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 11
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 12
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 13
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 14
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 15
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 16
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 17
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 18
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 19
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 20
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 21
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 22
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 23
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 24
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 25
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 26
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 27
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 28
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 2
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  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 21
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 22
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 23
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 24
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  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 26
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 27
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 28
  • Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65&quot; 4K Ultra HD - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 070 руб. 
Начислим 738 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743040
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65" 4K Ultra HD
46 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Антенный вход, HDMI, USB Type-A, композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х0.96х0.15
Вес, кг.
21.4

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65" 4K Ultra HD

Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 с диагональю 65" показывает изображение с разрешением 3840?2160 в формате 4K Ultra HD. Он работает на системе YaOS с функцией Smart TV и голосовым управлением через Алису. Корпус чёрный, тонкий, с минимальными рамками.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65" 4K Ultra HD




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Антенный вход, HDMI, USB Type-A, композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 с диагональю 65" показывает изображение с разрешением 3840?2160 в формате 4K Ultra HD. Он работает на системе YaOS с функцией Smart TV и голосовым управлением через Алису. Корпус чёрный, тонкий, с минимальными рамками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Hyundai H-LED65BU7012 YaOS Frameless черный LED 65" 4K Ultra HD - по цене 46070 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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