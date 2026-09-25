Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный
**55' Телевизор Q-LED HISENSE 55E7S PRO RU — качество и технологии в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 55E7S PRO RU. Благодаря QLED-технологии и разрешению 4K UHD (3840x2160) каждый кадр будет выглядеть максимально реалистично. **Почему стоит выбрать HISENSE 55E7S PRO RU?** * **Потрясающее качество изображения:** QLED-экран с диагональю 55 дюймов и разрешением 4K UHD подарит вам незабываемые впечатления от просмотра любимых фильмов и сериалов. * **Плавность и чёткость:** частота обновления 144 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен, что особенно важно для любителей игр. * **Широкие возможности подключения:** 4 HDMI и 1 USB порт позволят подключить все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ к онлайн-контенту:** операционная система HomeOS и поддержка WiFi открывают мир онлайн-сервисов и приложений. * **Удобство управления:** классический пульт и поддержка голосового помощника Amazon Alexa сделают управление телевизором максимально комфортным. **Дополнительные преимущества:** * поддержка HDR для более глубоких цветов и контраста; * DLED-подсветка, которая обеспечивает равномерное распределение света по всему экрану; * конфигурация аудиосистемы 2.0 для качественного звучания; * игровой режим для максимального погружения в игровой процесс; * возможность записи видео и защита от детей. Крепление VESA 200x300 позволит удобно разместить телевизор в любом уголке вашего дома. Выберите HISENSE 55E7S PRO RU и наслаждайтесь качественным изображением и широким функционалом!
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