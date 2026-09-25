Телевизор LG 43QNED80B6B.ARUG 43" LED 4K Ultra HD черный титан
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 260 руб.
В наличии
Код товара: 737918
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37 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.1х0.7х0.15
Вес, кг.
12.5
Описание товара Телевизор LG 43QNED80B6B.ARUG 43" LED 4K Ultra HD черный титан
LG 43QNED80B6B — это 43-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, технологией QNED и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, портом USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, документация, пульт ДУ, батарейки (опция), кабель питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Индонезия
LG 43QNED80B6B — это 43-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, технологией QNED и процессором Alpha 7 AI 4K Gen9. Модель поддерживает HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен тремя портами HDMI, портом USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
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Купить Телевизор LG 43QNED80B6B.ARUG 43" LED 4K Ultra HD черный титан - по цене 37260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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