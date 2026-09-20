Телевизор Harper 58" 58U750TS черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Аксессуары для Телевизор Harper 58" 58U750TS черный
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Описание товара Телевизор Harper 58" 58U750TS черный
Наслаждайтесь просмотром любимых программ и фильмов в разрешении 4K Ultra HD с LED телевизор Harper 58U750TS. Большой 58 - дюймовый экран с тонкими рамками, обладающий широкими углами обзора и разрешением 3840х2160, обеспечивает максимально четкое, яркое и насыщенное изображение. Стабильно принимать сигналы цифрового и кабельного вещания позволяют встроенные цифровые тюнеры, а с помощью функции SMART TV, на базе Android 9.0 версии, вы сможете не зависеть от программы вещания, и в любое удобное время смотреть фильмы, сериалы и развлекательные шоу в сети интернет. 4K Ultra HD телевизор Harper 58U750TS - это настоящий медиацентр с широким выбором функций: запись ТВ программ по расписанию, функция Time Shift, отображение программы телепередач, воспроизведение медиафайлов с внешних носителей. Для подключения LED телевизора Harper 58U750TS к различным устройствам, а также для воспроизведения видео с внешних носителей предусмотрены разъемы USB и HDMI c функцией CEC, а для подключения к сети интернет - Wi-Fi и LAN.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитТелевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 41 680 руб.10420 руб. в СплитТелевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 41 850 руб.10463 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 44 650 руб.11163 руб. в СплитТелевизор Samsung UE55M1EHAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD
-
В наличииЦена 45 610 руб.11403 руб. в СплитТелевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
-
В наличииЦена 46 000 руб.11500 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 46 480 руб.11620 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU
-
В наличииЦена 47 370 руб.11843 руб. в СплитТелевизор TCL 65" 65P6K LED черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 47 620 руб.11905 руб. в СплитТелевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебри...
-
В наличииЦена 51 280 руб.12820 руб. в СплитТелевизор Samsung QE43QN70HAUXPY черный 43" NeoQLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 54 400 руб.13600 руб. в СплитТелевизор Digma Pro 65" QLED 65L Google TV Frameless черный/сере...
-
В наличииЦена 54 880 руб.13720 руб. в СплитТелевизор Hisense 65E7S 65" QLED Ultra HD Black, 2026
Отзывы о товаре Телевизор Harper 58" 58U750TS черный