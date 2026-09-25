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Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) купить с доставкой в Москве
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Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155)

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Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 1
Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 2
Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 3
Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 4
Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 5
Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 6
Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 7
Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 8
Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 1
  • Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 2
  • Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 3
  • Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 4
  • Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 5
  • Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 6
  • Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 7
  • Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 8
  • Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742866
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200

Описание товара Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155)

Беспроводная гарнитура с качественным звуком и функцией шумоподавления (ANC). Металлическое основание оголовья, складная конструкция, время работы до 60 часов.

Отзывы о товаре Нaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
60
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная гарнитура с качественным звуком и функцией шумоподавления (ANC). Металлическое основание оголовья, складная конструкция, время работы до 60 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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