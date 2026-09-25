DAC кабель Osnovo OSN-14409
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
DAC кабель
Длина кабеля
2 м
Материал контактов
медные
Разъемы
SFP+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
В наличии
Код товара: 741251
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 320 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
DAC кабель
Длина кабеля
2 м
Материал контактов
медные
Разъемы
SFP+
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
150
Описание товара DAC кабель Osnovo OSN-14409
DAC кабель. Предназначен для дуплексной передачи/приема высокоскоростного трафика (10G) на расстояние 2 метра.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Osnovo
Тип товара
DAC кабель
Длина кабеля
2 м
Материал контактов
медные
Разъемы
SFP+
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
DAC кабель. Предназначен для дуплексной передачи/приема высокоскоростного трафика (10G) на расстояние 2 метра.
Купить DAC кабель Osnovo OSN-14409 - по цене 2320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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