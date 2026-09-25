Кабельный органайзер Cabeus SH-05C47-BK
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Характеристики
Тип товара
кабельный органайзер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
В наличии
Код товара: 740988
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
кабельный органайзер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.12х0.11х0.1
Вес, кг.
4.4
Описание товара Кабельный органайзер Cabeus SH-05C47-BK
Вертикальный кабельный органайзер необходим для укладки запаса длины коммутационных шнуров в телекоммуникационном шкафу. Может быть установлен только в телекоммуникационные шкафы Cabeus шириной 800 мм. Представляет собой металлический каркас со съемной крышкой. Есть пластиковые элементы фиксации патч-шнуров в корпусе кабельного органайзера. Вертикальные органайзеры могут быть установлены как с передней, так и с задней стороны телекоммуникационного шкафа. Размеры сечения составляют: ширина 90 мм, глубина 80 мм. Такие размеры позволяют проложить достаточно большое количество патч-шнуров (до 110-150 шт, в зависимости от диаметра кабелей).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Cabeus
Тип товара
кабельный органайзер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вертикальный кабельный органайзер необходим для укладки запаса длины коммутационных шнуров в телекоммуникационном шкафу. Может быть установлен только в телекоммуникационные шкафы Cabeus шириной 800 мм. Представляет собой металлический каркас со съемной крышкой. Есть пластиковые элементы фиксации патч-шнуров в корпусе кабельного органайзера. Вертикальные органайзеры могут быть установлены как с передней, так и с задней стороны телекоммуникационного шкафа. Размеры сечения составляют: ширина 90 мм, глубина 80 мм. Такие размеры позволяют проложить достаточно большое количество патч-шнуров (до 110-150 шт, в зависимости от диаметра кабелей).
Купить Кабельный органайзер Cabeus SH-05C47-BK - по цене 3410 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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