Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый
Набор щуп + тон-генератор Lanmaster, TPK-50 Тестовый набор LAN-TPK-50 состоит из тонального генератора и индуктивного щупа. Набор используется для:Трассировки кабельных линий Проверки полярности телефонной линииПроверки целостности линии Посылка в линию тонального сигналаTPK-50 может работать с различными типами проводников: витая пара, отдельный провод, коаксиальный кабель или проводник любого другого типа.Генератор позволяет выдавать два вида сигнала разного тона. Это позволяет производить одновременный поиск двух линий при помощи генераторов, настроенных на разные сигналы. Выбор сигнала осуществляется с помощью микропереключателя, расположенного внутри корпуса генератора. Для включения в линию генератор оснащен одним разъемом RJ-12 и двумя разъемами типа "крокодил".Щуп оборудован мощным динамиком с регулируемой чувствительностью, а также имеет вывод для подключения тестовой трубки.Для удобства переноски комплект поставляется в надежном, компактном чехле.Комплект поставки:Щуп;Генератор; Инструкция;Чехол;Упаковочная коробка. Внимание!!! Батарейки в комплект прибора не входят.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитКабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитКабельный органайзер Cabeus SH-05C47-BK
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серы...
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-UTP-4-CU-OUT/100, UTP, кат.5e, 100м, ...
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серы...
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, ...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитПатч-панель Cabeus PLHD-24-Cat.5e-Dual-180-0,5U
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, ч...
-
В наличииЦена 4 530 руб.1133 руб. в СплитКабель Cablexpert UPC-6004-SOL, UTP, кат.6, 305м, серый
-
В наличииЦена 4 760 руб.1190 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU/100, FTP-LSZH,кат.5e,100...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, ...
-
В наличииЦена 5 260 руб.1315 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, ...
Отзывы о товаре Тестер кабельный Lanmaster LAN-TPK-50 желтый