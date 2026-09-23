Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738760
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый
Витая пара Cablexpert UPC-5051E-LSZH-4-CU/100 – это кабель категории 5e, который подходит для сетевых соединений со скоростью до 1 Гбит/с. Изделие типа UPC отличается повышенной стойкостью к электромагнитным помехам и предназначено для прокладки внутри помещений. Длина кабеля в бухте – 100 м.
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Страна производитель
Россия
Витая пара Cablexpert UPC-5051E-LSZH-4-CU/100 – это кабель категории 5e, который подходит для сетевых соединений со скоростью до 1 Гбит/с. Изделие типа UPC отличается повышенной стойкостью к электромагнитным помехам и предназначено для прокладки внутри помещений. Длина кабеля в бухте – 100 м.
Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 100м, оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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