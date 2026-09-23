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Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый купить с доставкой в Москве
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Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый

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Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый - фото 1
Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый - фото 2
Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый - фото 3
Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый - фото 4
Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый - фото 1
  • Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый - фото 2
  • Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый - фото 3
  • Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый - фото 4
  • Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738766
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Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый

Витая пара Cablexpert FPC-6057-4-CU/100 используется для организации и масштабирования локальных сетей, объединения устройств видеонаблюдения в единую систему, подключения роутеров и маршрутизаторов. Кабель для передачи данных на скоростях до 1000 МБит/сек с 4 парами проводников из меди подходит также для подключения IP-телефонов. Витая пара относится к категории 6 и оснащается экранировкой пар из фольги. Витая пара Cablexpert FPC-6057-4-CU/100 для установки высокоскоростных сетевых соединений рассчитана на прокладку в помещениях. Проводники одножильного кабеля защищены от изломов, замыканий и перегибов ПВХ-изоляцией серого цвета. Сетевой кабель длиной 100 м поставляется в виде бухты.

Отзывы о товаре Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара Cablexpert FPC-6057-4-CU/100 используется для организации и масштабирования локальных сетей, объединения устройств видеонаблюдения в единую систему, подключения роутеров и маршрутизаторов. Кабель для передачи данных на скоростях до 1000 МБит/сек с 4 парами проводников из меди подходит также для подключения IP-телефонов. Витая пара относится к категории 6 и оснащается экранировкой пар из фольги. Витая пара Cablexpert FPC-6057-4-CU/100 для установки высокоскоростных сетевых соединений рассчитана на прокладку в помещениях. Проводники одножильного кабеля защищены от изломов, замыканий и перегибов ПВХ-изоляцией серого цвета. Сетевой кабель длиной 100 м поставляется в виде бухты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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