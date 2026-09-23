Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый
Витая пара Cablexpert FPC-6057-4-CU/100 используется для организации и масштабирования локальных сетей, объединения устройств видеонаблюдения в единую систему, подключения роутеров и маршрутизаторов. Кабель для передачи данных на скоростях до 1000 МБит/сек с 4 парами проводников из меди подходит также для подключения IP-телефонов. Витая пара относится к категории 6 и оснащается экранировкой пар из фольги. Витая пара Cablexpert FPC-6057-4-CU/100 для установки высокоскоростных сетевых соединений рассчитана на прокладку в помещениях. Проводники одножильного кабеля защищены от изломов, замыканий и перегибов ПВХ-изоляцией серого цвета. Сетевой кабель длиной 100 м поставляется в виде бухты.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 260 руб.1315 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, ...
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
-
В наличииЦена 5 770 руб.1443 руб. в СплитКабель SkyNet Light СSL-UTP-2-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
-
В наличииЦена 5 870 руб.1468 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-FTP-2-CU, FTP кат.5e, 305м, серый
-
В наличииЦена 6 320 руб.1580 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
-
В наличииЦена 6 430 руб.1608 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитПатч-панель Cabeus Pl-24-CAT.6-SH-DUAL
-
В наличииЦена 6 620 руб.1655 руб. в СплитПатч-панель Cabeus PLHD-48-CAT.5E-DUAL
-
В наличииЦена 7 050 руб.1763 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
-
В наличииЦена 8 710 руб.2178 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-FTP-LSZH-4-CU, FTPнг-LSZH, кат.5e, 305м,...
-
В наличииЦена 9 510 руб.2378 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
Отзывы о товаре Кабель Cablexpert Россия FPC-6057-4-CU/100, FTP, кат.6, 100м, серый