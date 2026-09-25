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Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный купить с доставкой в Москве
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Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный

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Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 1
Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 2
Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 3
Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 4
Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 1
  • Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 2
  • Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 3
  • Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 4
  • Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738723
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный
3 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
4

Описание товара Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный

Кабель SkyNet Standart FTPoutdoor 4x2x0,48 медь FLUKETEST категории 5e однож 100м box черный CSS-FTP-4-CU-OUT/100 предназначен для прокладки вне помещений, имеет высокое качество передачи сигнала, применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи до 1 Гб/с. Особенностью кабеля для наружной прокладки является оболочка из светостабилизированного морозостойкого полиэтилена. Электрическое сопротивление цепи (двух последовательно соединенных токопроводящих жил рабочей пары) постоянному току при температуре 20°С - не более 19,9 Ом/100 м. Эксплуатируется на частотах до 100 Мгц. Минимальный радиус изгиба - 8 наружных диаметров кабеля.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Кабель SkyNet Standart FTPoutdoor 4x2x0,48 медь FLUKETEST категории 5e однож 100м box черный CSS-FTP-4-CU-OUT/100 предназначен для прокладки вне помещений, имеет высокое качество передачи сигнала, применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи до 1 Гб/с. Особенностью кабеля для наружной прокладки является оболочка из светостабилизированного морозостойкого полиэтилена. Электрическое сопротивление цепи (двух последовательно соединенных токопроводящих жил рабочей пары) постоянному току при температуре 20°С - не более 19,9 Ом/100 м. Эксплуатируется на частотах до 100 Мгц. Минимальный радиус изгиба - 8 наружных диаметров кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный - по цене 3640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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