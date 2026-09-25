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Патч-панель Cabeus PL2-24-Cat.5e-Dual купить с доставкой в Москве
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Патч-панель Cabeus PL2-24-Cat.5e-Dual

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Патч-панель Cabeus PL2-24-Cat.5e-Dual - фото 1
Патч-панель Cabeus PL2-24-Cat.5e-Dual - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч-панель
  • Патч-панель Cabeus PL2-24-Cat.5e-Dual - фото 1
  • Патч-панель Cabeus PL2-24-Cat.5e-Dual - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Патч-панель Cabeus PL2-24-Cat.5e-Dual
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х7х5
Вес, г.
810

Описание товара Патч-панель Cabeus PL2-24-Cat.5e-Dual

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров.

Отзывы о товаре Патч-панель Cabeus PL2-24-Cat.5e-Dual




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-панель Cabeus PL2-24-Cat.5e-Dual - по цене 2950 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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