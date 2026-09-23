Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб.
В наличии
Код товара: 614975
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3 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Bion
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, кг.
6.4
Описание товара Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый
Сетевой кабель Bion категории Cat5e — практичное решение для организации кабельной инфраструктуры и СКС. Бухта длиной 305 м позволяет выполнить протяжённую прокладку без частой замены отрезков, а серый цвет аккуратно вписывается в рабочее пространство и помогает визуально выделить линию. Произведён в России.
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Бренд
Bion
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Сетевой кабель Bion категории Cat5e — практичное решение для организации кабельной инфраструктуры и СКС. Бухта длиной 305 м позволяет выполнить протяжённую прокладку без частой замены отрезков, а серый цвет аккуратно вписывается в рабочее пространство и помогает визуально выделить линию. Произведён в России.
Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм AWG 24, CCA, одножильный, PVC, для внутренней прокладки, 305м, серый