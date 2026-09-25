Кабель DAC ORIGO OFM-CB100S/A1A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
DAC кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
В наличии
Код товара: 741065
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 420 руб.
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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Кабель
Тип товара
DAC кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х2
Вес, г.
80
Описание товара Кабель DAC ORIGO OFM-CB100S/A1A
Кабель DAC ORIGO OFM-CB100S/A1A — это пассивный медный кабель прямого подключения (твинаксиальный кабель DAC) длиной 1 метр, оснащенный с двух сторон разъемами SFP+. Он поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с и предназначен для высокоскоростного соединения коммутаторов, серверов и другого сетевого оборудования в пределах одной серверной стойки или между соседними шкафами. Служит энергоэффективной и экономичной альтернативой оптическим модулям и патч-кордам
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Бренд
ORIGO
Тип товара
Кабель
Тип товара
DAC кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель DAC ORIGO OFM-CB100S/A1A — это пассивный медный кабель прямого подключения (твинаксиальный кабель DAC) длиной 1 метр, оснащенный с двух сторон разъемами SFP+. Он поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с и предназначен для высокоскоростного соединения коммутаторов, серверов и другого сетевого оборудования в пределах одной серверной стойки или между соседними шкафами. Служит энергоэффективной и экономичной альтернативой оптическим модулям и патч-кордам
Купить Кабель DAC ORIGO OFM-CB100S/A1A - по цене 1420 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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