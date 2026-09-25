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Кабель DAC ORIGO OFM-CB300S/A1A купить с доставкой в Москве
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Кабель DAC ORIGO OFM-CB300S/A1A

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Кабель DAC ORIGO OFM-CB300S/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
DAC кабель
Длина кабеля
3 м
Материал контактов
медные
Разъемы
SFP+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741066
Доставка в Москве
Загружаем...
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Кабель DAC ORIGO OFM-CB300S/A1A
1 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
DAC кабель
Длина кабеля
3 м
Материал контактов
медные
Разъемы
SFP+
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х2
Вес, г.
80

Описание товара Кабель DAC ORIGO OFM-CB300S/A1A

Кабель ORIGO OFM-CB300S предназначен для объединения коммутаторов с портами 10G SFP+ в пределах одной или соседних стоек и является доступной альтернативой дорогостоящим оптическим 10G-модулям и оптоволоконному кабелю. OFM-CB300S представляет собой твинаксиальный кабель 30 AWG с 2 жестко закрепленными разъемами форм-фактора SFP+. Максимальная скорость передачи данных – 10 Гбит/с. Кабель изготовлен в соответствии с требованиями стандарта MSA SFP+ по спецификации SFF-8432, отличается низким уровнем перекрестных помех и энергопотребления.

Отзывы о товаре Кабель DAC ORIGO OFM-CB300S/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
DAC кабель
Длина кабеля
3 м
Материал контактов
медные
Разъемы
SFP+
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель ORIGO OFM-CB300S предназначен для объединения коммутаторов с портами 10G SFP+ в пределах одной или соседних стоек и является доступной альтернативой дорогостоящим оптическим 10G-модулям и оптоволоконному кабелю. OFM-CB300S представляет собой твинаксиальный кабель 30 AWG с 2 жестко закрепленными разъемами форм-фактора SFP+. Максимальная скорость передачи данных – 10 Гбит/с. Кабель изготовлен в соответствии с требованиями стандарта MSA SFP+ по спецификации SFF-8432, отличается низким уровнем перекрестных помех и энергопотребления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель DAC ORIGO OFM-CB300S/A1A - по цене 1710 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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