Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб.
В наличии
Код товара: 738701
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 500 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
SkyNet
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4
Описание товара Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
Витая пара SkyNet Light CSL-UTP-2-CU/100 типа UTP соответствует категории 5e и поддерживает скорость сетевого соединения до 100 Мбит/с. Кабель рассчитан на эксплуатацию внутри помещений. Защиту изделия от механических воздействий обеспечивает внешняя изоляция серого цвета из полиэтилена. Длина витой пары SkyNet Light CSL-UTP-2-CU/100 составляет 100 м. Кабель поставляется в бухте.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитКабель Cablexpert FPC-5004E-SOL/100, FTP, кат.5е, 100м, серый
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитКабель DAC ORIGO OFM-CB300S/A1A
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитПатч-панель Cabeus PLB-24
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-1M-50, кат.5e, UTP, 1м, серый, набор 5...
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитПатч-панель Cabeus PL-25-TEL-Toolless
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитDAC кабель Osnovo OSN-14409
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитПатч-панель Cabeus PL-24-Cat.5e-Dual
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитПатч-панель Cabeus PL2-24-Cat.5e-Dual
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитКабель витая пара Bion BCL-U5451-101 U/UT P, кат.5e, 4x2x0,51мм ...
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU-OUT/100, UTP, кат.5e, 100м, чер...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитПатч-панель Cabeus PL-24-CAT.6-DUAL
Бренд
SkyNet
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Витая пара SkyNet Light CSL-UTP-2-CU/100 типа UTP соответствует категории 5e и поддерживает скорость сетевого соединения до 100 Мбит/с. Кабель рассчитан на эксплуатацию внутри помещений. Защиту изделия от механических воздействий обеспечивает внешняя изоляция серого цвета из полиэтилена. Длина витой пары SkyNet Light CSL-UTP-2-CU/100 составляет 100 м. Кабель поставляется в бухте.
Купить Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - по цене 1500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый