Стойка напольная Cabeus 42U серый RA-42U
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
50
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 190 руб.
В наличии
Код товара: 740993
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20 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
0
Тип
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
50
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
515
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.04х0.26х0.11
Вес, кг.
36.5
Описание товара Стойка напольная Cabeus 42U серый RA-42U
Телекоммуникационный шкаф Cabeus высотой 42U — вместительное решение для напольного размещения оборудования. Конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг, позволяя организовать внутри необходимую телекоммуникационную конфигурацию. Отсутствие двери обеспечивает открытый доступ к установленным компонентам, а чёрный цвет придаёт изделию сдержанный профессиональный вид. Шкаф произведён в Китае.
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Бренд
Cabeus
Длина
0
Тип
полка
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
50
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
515
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Китай
Телекоммуникационный шкаф Cabeus высотой 42U — вместительное решение для напольного размещения оборудования. Конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг, позволяя организовать внутри необходимую телекоммуникационную конфигурацию. Отсутствие двери обеспечивает открытый доступ к установленным компонентам, а чёрный цвет придаёт изделию сдержанный профессиональный вид. Шкаф произведён в Китае.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Стойка напольная Cabeus 42U серый RA-42U - по цене 20190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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