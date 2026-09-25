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Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000 купить с доставкой в Москве
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Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000

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Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000 - фото 1
Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000 - фото 2
Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
450
Высота
42U
  • Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000 - фото 1
  • Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000 - фото 2
  • Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 770 руб. 
Начислим 364 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741299
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000
20 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
белый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
450
Высота
42U
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1280
Полезная глубина (мм)
1000
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.03х0.71х0.22
Вес, кг.
36.5

Описание товара Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000

Телекоммуникационная стойка ЦМО — вместительное и надёжное решение для размещения оборудования в серверной или на предприятии. Высота 42U (2000 мм) позволяет разместить значительный объём техники, а полезная глубина 1000 мм подходит для работы с современными устройствами. Максимальная нагрузка — 450 кг: стойка выдержит даже самые тяжёлые серверы и компоненты. Расположение напольное, ширина — 560 мм, а глубина — 1280 мм обеспечивают устойчивость. Открытая конструкция без двери облегчает доступ к оборудованию и улучшает вентиляцию. Лаконичный белый цвет гармонично впишется в любой интерьер технических помещений.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
белый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
450
Высота
42U
Высота (мм)
2000
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1280
Полезная глубина (мм)
1000
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационная стойка ЦМО — вместительное и надёжное решение для размещения оборудования в серверной или на предприятии. Высота 42U (2000 мм) позволяет разместить значительный объём техники, а полезная глубина 1000 мм подходит для работы с современными устройствами. Максимальная нагрузка — 450 кг: стойка выдержит даже самые тяжёлые серверы и компоненты. Расположение напольное, ширина — 560 мм, а глубина — 1280 мм обеспечивают устойчивость. Открытая конструкция без двери облегчает доступ к оборудованию и улучшает вентиляцию. Лаконичный белый цвет гармонично впишется в любой интерьер технических помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Стойка напольная ЦМО 42U 1000мм серый СТК-С-42.2.1000 - по цене 20770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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